Андрей Турчак опроверг слухи о мобилизации многодетных отцов

Распоряжение Генштаба РФ об отсрочке от мобилизации для мужчин с тремя детьми продолжает действовать

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак опроверг растиражированные в СМИ слухи об отмене отсрочки от мобилизации для отцов трех детей. Первый вице-спикер Совета Федерации официально заявил, что этот вопрос отработан с министерством обороны парламентской координационной группой по вопросам СВО, сообщает пресс-служба «Единой России».



13 января многие СМИ опубликовали информацию об отмене отсрочки от мобилизации отцам трех детей. Эти данные вечером 12 января озвучила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина на своей странице в «ВКонтакте»: депутат сообщила «об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И. В. Киркоры (член совета по правам человека Ирина Киркора. — Прим. редакции), был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года».

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО (министерство обороны РФ. — Прим. редакции), чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — подчеркнул Андрей Турчак.

Как следует из информации пресс-службы ЕР, вопрос многодетных запасников обсуждался 29 декабря на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента России. Группа должна обеспечить взаимодействие органов публичной власти и организаций в вопросах мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции и членов их семей.

Напомним, согласно федеральному законодательству право на отсрочку от призыва по мобилизации имеют отцы четырех и более детей. Однако после многочисленных обращений общественников, депутатов, представителей региональных властей Минобороны 4 октября 2022 года распространило по военкоматам документ для служебного пользования со списком имеющих право на отсрочку категорий граждан. В него по указанию Генштаба ВС РФ были включены родители трех детей. Поскольку часть таких отцов успели призвать до появления документа, началась работа по их возвращению из войск. В Челябинской области задачу составить реестр многодетных родителей губернатор Алексей Текслер поставил перед уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко.