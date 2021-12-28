Андрей Сергеев покинет пост начальника ГУ МВД по Челябинской области

Его заменит руководитель министерства по Северной Осетии-Алании

Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев занимал должность начальника ГУ МВД по Челябинской области более семи лет. Сейчас он освобожден от службы. Об этом ИА «Первое областное» сообщил собственный источник.



Ожидается, что на смену Сергееву придет руководитель ГУ МВД по Республике Северная Осетия-Алания генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

«Информацию не комментируем», — сообщили в региональном полицейском главке.

В пресс-службе ГУ МВД по республике СО на звонок корреспондента «Первого областного» информагентства не ответили.

Андрей Сергеев с 2007 по 2010 годы возглавлял УВД по Магаданской области, после руководил региональным полицейским главком в Хабаровском крае. Пост начальника ГУ МВД по Челябинской области занимал с 11 сентября 2014 года.

Михаил Скоков с ноября 2007 года был начальником управления уголовного розыска ГУВД по Ростовской области, в октябре 2009 года стал замначальника регионального главка. С 2012 года по апрель 2016 года возглавлял УМВД по Смоленской области. 12 апреля 2016 года Соколова назначили министром внутренних дел Республики Северная Осетия-Алания.