Андрей Порошин утвержден новым директором ПО «Маяк» в Озерске

Обязанности главы предприятия он исполнял с осени 2022 года

Андрей Порошин официально стал генеральным директором производственного предприятия «Маяк» в Озерске Челябинской области. Его назначение на должность утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Росатом» на очном заседании. До этого он более полугода исполнял обязанности директора, сообщили в пресс-службе «Маяка».

«С сентября 2022 года Андрей Порошин исполнял обязанности руководителя градообразующего предприятия Озерска. После проведения необходимых согласующих процедур его кандидатура была коллегиально утверждена на очном заседании наблюдательного совета госкорпорации „Росатом“»,— уточнили на предприятии.

Андрей Порошин родился в Озерске в 1978 году. Имеет два высших образования. Работать на производственном предприятии «Маяк» начал с 2001 года на заводе химического производства. Через несколько лет получил должность заместителя главного инженера по производству. В 2009 году Андрея Порошина перевели на должность заместителя директора по экономике и финансам предприятия, вскоре назначили главным экономистом. С 2015 года работал заместителем генерального директора по экономике и финансам.