Андрей Лукин стал главным врачом Челябинского онкоцентра

До этого он 20 лет возглавлял торакальное отделение клиники

Главврачом Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины назначен Андрей Лукин, который более 20 лет руководил онкоторакальным отделением клиники, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

«Сегодня перед министерством и Челябинским онкоцентром поставлены очень важные задачи. Мы надеемся, что серьезный опыт и профессионализм нового руководителя учреждения помогут их решить»,— заявила министр здравоохранения области Татьяна Калчинская, обращаясь к коллективу центра.

Так, онкологам предстоит приступить к реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который стартует в 2025 году. Клиника получит новое оборудование для проведения радиотерапии — очень важно, чтобы оно не простаивало. Министр также указала на важность соблюдения «зеленого коридора» при обследовании пациентов с подозрением на онкозаболевания и увеличение продолжительности жизни пациентов.

Андрей Лукин окончил Челябинский государственный мединститут по специальности «лечебное дело» и ординатуру, 29 лет работает в медицине. Лукин — врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук, имеет больше 150 научных работ.

Бывшего главврача онкоцентра Дмитрия Ростовцев подозревают в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей.