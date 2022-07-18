Андрей Косачев: «Радует, что из‑за санкций не упала мотивация спортсменов»

Санкции и импортозамещение: что об этом думает директор гандбольного клуба из Челябинской области

События на Украине оказали воздействие на многие сферы жизни, в том числе — на спорт. Андрей Косачев, директор снежинского гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль», рассказал информагентству «Первое областное», как спортсмены адаптируются к новым условиям.



«Спецоперация негативно повлияла на международное спортивное сообщество: его начали политизировать. К сожалению, Декларация о правах и обязанностях спортсменов перестала работать в нынешних условиях. Я считаю, что это несправедливо.

С импортозамещением проблем нет. Экипировку сделать в России — не проблема. Только с кроссовками придется подумать: они все теперь, так сказать, санкционные.

С санкциями мы лишились и иностранных спортсменов-легионеров, но это можно пережить. Правда, на подготовку новых игроков уйдет больше времени. Недавно, например, к нам приехал спортсмен из Луганской области. По его словам, на тренировки не было времени. Его подготовка сильно слабее сверстников.

Меня очень радует, что не упала мотивация спортсменов. И это даже при условии отмены всех интернациональных соревнований для россиян! И, как мне кажется, вернемся мы на международную арену нескоро. В России всегда была сильная сборная, чтобы в нее попасть, необходимо пройти жесткий отбор, показать свою состоятельность на федеральном чемпионате. У нас даже сейчас высочайшая конкуренция в Суперлиге. Пока не знаем, куда поедем со сборной, но в планах — объединяться для соревнований с Беларусью и Азией. Будем там свои международные турниры устраивать».