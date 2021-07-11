Анатолий Вдовин: «Пострадавшие жители спокойны и уверены, что помощь им будет оказана»

Глава Карталинского района доложил о ситуации в поселках Джабык и Запасное

Жителей пострадавших от пожара поселков Джабык и Запасное в случае, если они не смогут остаться у родственников до восстановления и строительства новых домов, разместят в центре социального обслуживания в Карталах. Готовы помочь погорельцам и сотрудники башкирского санатория. В целом люди спокойны и уверены, что помощь им будет оказана, рассказал глава Карталинского района Анатолий Вдовин, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Определились с подрядчиком, объехали все сгоревшие дома, пообщались с жителями. Готовим площадку для того, чтобы вывозить то, что осталось от сгоревших домов. Тяжелая техника готовит площадку для вывоза. По выплатам и жилью работаем с каждым индивидуально. Люди спокойны, они уверены, что помощь будет оказана. Многие уехали к родственникам, некоторые дачники живут в Магнитогорске. Но на случай, если люди не могут по тем или иным причинам проживать у родни, мы сможем разместить их в комплексном центре социального обслуживания в Карталах. Кроме того, нам предложил башкирский санаторий принять у себя порядка 80 человек до сентября включительно»,— сообщил Анатолий Вдовин.

На данный момент в районе продолжают работать сотрудники МЧС, энергетики и газовики. Также пострадавшим оказывают помощь психологи, сотрудники социальных служб и Сбербанка, которые разъясняют гражданам порядок выплат.

Кроме того, по словам Анатолия Вдовина, к расчистке территорий от завалов и мусора хотели приступить уже сегодня, однако местные жители попросили перенести эту работу на неделю, чтобы успеть собрать то, что осталось после пожара.

Комиссией Минстроя Челябинской области во главе с министром Юлием Элбакидзе продолжается работа по определению ущерба и решению вопроса восстановления жилья.

Напомним, жителям поселков Джабык и Запасное, которые лишились домов в результате лесных пожаров, построят новое жилье или дадут компенсацию, в случае если они захотят приобрести его в другом месте.