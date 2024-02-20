Анатолий Литовченко возглавил управление Россельхознадзора по трем регионам

Ведомство Свердловской области присоединили к челябинскому и курганскому

Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что Свердловская область присоединилась к управлению Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Теперь три региона объединены в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора с центром в Челябинске. Исполнять обязанности начальника нового управления будет Анатолий Литовченко, который ранее руководил управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе управления.

«Реорганизация проведена в целях совершенствования надзорной деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и на основе схемы размещения территориальных органов службы, утвержденной приказом Минсельхоза России от 22 августа 2023 года», — уточнили в ведомстве.

В ближайшее время новое управление посетит руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт.