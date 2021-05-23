Анатолий Карпов отмечает 70-летний юбилей

Уроженец Златоуста является не только самым титулованным шахматистом, но и успешным политиком, и авторитетным филателистом

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает двенадцатый чемпион мира по шахматам, уроженец Златоуста Анатолий Карпов. Южноуралец знаменит не только своими успехами в шахматах, но и коллекцией марок.

Шахматами юный Анатолий увлекся в возрасте четырех лет: сначала смотрел, как играет отец со своими товарищами, а затем попросил научить и его. Спустя немного времени мальчик начал заниматься в кружке при заводском доме пионеров и вскоре отправился на первенство области среди школьников, где занял 1 место. Уже в 9 лет Анатолий Карпов получил первый разряд, в 11 — выполнил норму кандидата в мастера спорта, а в 14 лет стал мастером спорта СССР. Еще даже не достигнув 30-летнего возраста, златоустовец стал одним из самых титулованных шахматистов в мире, обладателем девяти шахматных «Оскаров», трехкратным чемпионом СССР и четырехкратным чемпионом Европы, а также получил звание гроссмейстера.

«Анатолий Карпов всегда славился прекрасной тактической подготовкой. Излюбленная манера игры маэстро — филигранная техника реализации приобретенного преимущества посредством планомерного наступления. В отличие от многих противников, он всегда отличался стойкостью и хладнокровием, что не раз спасало его от поражений. Игровой стиль Карпова нередко олицетворяют с манерой Капабланки. Уникальное сочетание творческой смелости и здравого смысла не раз позволяло ему в непростых позициях находить наилучшие варианты для продолжения. Более полусотни сыгранных им партий назывались лучшими или красивейшими в различных соревнованиях»,— говорится на сайте chess.wood.ru.

С учебой у Карпова также не было проблем: сначала он получил золотую медаль по окончании школы, затем с успехом окончил Ленинградский государственный университет, после чего трудился научным сотрудником в Ленинграде и Москве.

Анатолий Карпов — личность многогранная. Он являлся учредителем и руководителем газодобывающей компании ООО «Петромир»; был председателем Совета директоров Федерального промышленного Банка и членом Президентского Совета по культуре, снялся в фильме «Цугцванг», написал полсотни книг, большинство которых, конечно же, о шахматах, а также является государственным и общественным деятелем.

Кроме того, знаменитый златоустовец — один из самых авторитетных филателистов. В его коллекции марок имеется множество редких и ценных экземпляров, а также отдельные серии. По его словам, марки и бильярд, в который он также охотно играет, помогают ему «отвлечься от тяжелых шахматных баталий».

Буквально перед юбилеем президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Анатолия Карпова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Редакция ИА «Первое областное» желает Анатолию Карпову долгих лет жизни, счастья и благополучия!