Анатолий Ефименко: жертвы с обеих сторон, а сторона у нас с украинцами должна быть одна

Магнитогорский общественник рассуждает о провале затеянной Западом глобализации

Заместитель председателя Общественной палаты Магнитогорска Анатолий Ефименко уверен: все планы США и Европы относительно объединения мира под одним лидером и низвержения России рассыплются. Потому что русские, в отличие от Запада, до сих пор смотрят на мир взглядом человека, а не коммерсанта.



«То, что происходит сейчас, нельзя назвать противостоянием между государствами. Это борьба за отмену глобального влияния Запада, и в первую очередь США, на весь мир. Глобализация, на которую делали ставку наши „партнеры“, не может состояться по объективным причинам.

Наше государство развивалось сложно, каждый его период не вытекал из предыдущего, а начинался резко, с потрясений: Древняя Русь, становление Москвы, Смутное время — и так до революции 1991 года и падения СССР в 1991-м. Но все-таки российский менталитет, русская вера позволяют нам смотреть на мир не „коммерческим“, а „человеческим“ взглядом. Это доказывает хотя бы отношение наших врачей и солдат к военнопленным. В российских военных госпиталях в одной палате могут лежать украинский националист и наш солдатик. Такое качество русских, наше милосердие, надо ценить, а не относиться к происходящему как некоторые представители бомонда. Наши солдаты не воюют, а защищают Родину. А Родина — это мы все.

Время трудное. Но, что бы ни происходило, мы должны быть сплоченными, иначе ничего хорошего не выйдет. Будем надеяться, что боевые действия все же скоро закончатся. Ведь бои — это жертвы и с российской, и с украинской стороны. А сторона у нас должна быть одна! Мы одна нация, становление украинского государства — искусственный процесс. Мы всегда воевали за всех и защищали всех. И к нам это часто возвращается неблагодарностью. Но — наше дело правое и наше понимание жизни — самое правильное».