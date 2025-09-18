Анализировать ЭКГ врачам челябинской скорой поможет искусственный интеллект

Медики обсудили, как повысить качество экстренной помощи

Представители служб скорой медицинской помощи из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Уфы, Ульяновска и Казани провели совещание, на котором обсудили практические меры для повышения качества экстренной помощи пациентам, сообщает Минздрав Челябинской области.

«Опыт Челябинской области высоко ценится коллегами из других регионов, благодаря чему регион стал центром притяжения лучших практик и инновационных подходов», — рассказал главный врач ССМП Челябинска Александр Васильев.

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин сообщил, что ключевой фокус — цифровизация экстренной помощи: рассматривается внедрение современных технологий, включая автоматизированный анализ ЭКГ с использованием искусственного интеллекта. Это позволит быстрее ставить диагнозы и принимать клинические решения на догоспитальном этапе.

Отдельно выделена инициатива по совершенствованию сердечно-легочной реанимации — важная мера для увеличения выживаемости при критических состояниях.

Главный врач ССМП Казани Фарид Галяутдинов поддержал идею создания единой региональной диспетчерской службы. По его словам, единая сеть позволит направлять ближайшую бригаду вне зависимости от административных границ, сокращая время доезда и повышая шансы на спасение жизни.