Анализ на ВПЧ, прививка от пневмококка и генетические тесты станут бесплатными в Челябинской области

Программа госгарантий в сфере медицинской помощи будет расширена в 2026 году

С 2026 года систему обязательного медицинского страхования россиян ждут значительные изменения. Проект госпрограммы на 2026—2028 годы предусматривает включение новых видов высокотехнологичной помощи, расширение скрининга и введение дистанционного наблюдения за хроническими больными, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«Финансовое обеспечение программы на 2026—2028 годы за счет средств обязательного медицинского страхования в полном объеме позволит гарантировать оказание бесплатной медицинской помощи, повысить ее доступность и качество для граждан», — подчеркнула директор Территориального фонда ОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Одним из ключевых нововведений станет расширение перечня исследований в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья. Для женщин в него включат ВПЧ‑тестирование и жидкостную цитологию для ранней диагностики рака шейки матки. Кроме того, беременным по показаниям будут проводить неинвазивное пренатальное тестирование для выявления генетических аномалий у плода по крови матери.

В программу также войдут важные исследования для диагностики и контроля вирусного гепатита C, включая ПЦР‑анализ и оценку стадии фиброза печени.

Впервые в истории ОМС вводится вакцинация против пневмококковой инфекции для людей старше 65 лет. Еще одной новинкой станет дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Параллельно в базовую программу ОМС включат новые методы специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по онкологии, кардиохирургии, офтальмологии и трансплантологии. Также впервые будут установлены нормативы объема для телемедицинских консультаций в форматах «врач — врач» и «врач — пациент».

