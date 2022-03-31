Аналитик моды: «Тратить на одежду более 30 процентов от дохода — нерационально»

10 простых правил разумного гардероба — от челябинского стилиста Анны Глазковой

Уход из России европейских брендов и рост цен на многие товары, включая одежду, заставил задуматься многих из нас о более осознанном потреблении — покупать вещей меньше, но лучшего качества, например. Уберечь себя от необдуманных покупок можно, следуя 10 простым правилам от челябинского стилиста и аналитика моды Анны Глазковой.

— Я работаю шопером (консультант по подбору гардероба. — Прим. ред.) много лет и сама часто делаю покупки и уверяю: у меня в шкафу нет одежды, которую не ношу. По моему убеждению, шопинг должен быть рациональным, особенно сейчас, когда стоимость всех товаров возрастает и хочется делать меньше необдуманных покупок.

Нужно тратить на покупку одежды не более 30 процентов от вашего дохода. Если вы много денег тратите на эти цели — это нерациональные траты. Можно завести планер в телефоне, где будут указаны ваши расходы за месяц. Как правило, самая большая часть расходов у многих — это все же не одежда, а еда.

Первое правило разумного шопинга — обращаться за помощью к стилисту. Да, его услуги платные, но зачастую капсульный гардероб (набор вещей, которые сочетаются между собой. — Прим. ред.), собранный с помощью стилиста, убережет от покупки ненужных вещей и сохранит вам деньги.

Я видела огромные гардеробы с тысячей вещей, многие из которых не используются. И видела капсулы из 10—15 вещей, из которых успешно можно собрать более 50 образов на каждый случай. Кроме того, у стилистов в части магазинов может быть скидка, которой вы сможете воспользоваться.

Второе правило — покупать вещи долгих трендов, они будут актуальны несколько сезонов. Чем проще крой и универсальнее цвет, чем меньше фурнитуры, тем дольше он будет служить вам. Когда вы покупаете сумку из хорошего материала, но лаконичного кроя и цвета, она сможет прослужить вам много лет и не выйдет из моды.

Третье правило — учитывать ваши физиологические особенности при покупке одежды: цветотип, форму фигуры и так далее. Это позволит не покупать вещи, которые вам понравились, но абсолютно не подходят вам и смотрятся негармонично.

Четвертое — нужно определить свое ДНК в одежде. Что это значит? Каждый из нас прекрасно знает, в каких вещах нам комфортно находиться — для кого-то это платья и юбки, для других — спортивная одежда или джинсы. Иногда мы покупаем вещи не своего ДНК, думая «пусть будет», — в итоге не носим их.

Пятое — ходить в магазин со списком, как и за продуктами.

Шестое — сформировать базу гардероба, а затем докупать тренды — вещи, которые выходят из моды от сезона к сезону.

Седьмое — при покупке вещи продумайте сразу, с чем вы сможете это носить. Бывает, что девушка покупает костюм, но из-за того, что к нему нет подходящей обуви, не носит его.

Восьмое — в примерочной делайте фото в полный рост и оценивайте результат не в зеркале, а на экране телефона.

Девятое — оценивайте, насколько вам комфортно в той или иной одежде в движении, не стесняет ли она вас.

Десятое — если сомневаетесь, покупать вещь или нет, отложите ее до утра. Если вы думаете о ней — на следующий день вернитесь за покупкой.