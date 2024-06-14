Амур Хабибуллин возглавил «Башкирский Курултай» Челябинской области

Оставивший этот пост Морис Юсупов остается почетным сопредседателем исполкома

В правительстве региона прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай», на которой избрали нового председателя. Им стал Амур Хабибуллин.

Башкирский Курултай — одна из старейших и больших общественных организаций Челябинской области, которая играет важную роль в жизни региона. Начиная с 1993 года она работает над сохранением и развитием традиций и духовных ценностей башкир. В период своего создания организация сменила несколько названий, но всегда оставалась в поле реализации государственной национальной политики Челябинской области.

С 2011 года Курултай возглавлял кавалер Ордена Салавата Юлаева и заслуженный тренер России Морис Харисович Юсупов. На конференции он заявил о своем желании покинуть пост. На должность нового председателя была предложена кандидатура Амура Хабибуллина, который является директором по экономике медиахолдинга «Первый областной». Решение о его назначении было принято единогласно.

Морис Юсупов при этом не покидает организацию. Он остается руководителем Курултая Кунашакского района, а также станет почетным сопредседателем областного исполкома.

Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Александр Зацепин и начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов отметили важность и значимость деятельности башкирских общественников для региона. Работу конференции благословил председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей ЦДУМ России Ренат-Хаджи Хазрат Раев.

Работа членов «Башкирского Курултая» также была отмечена председателем регионального отделения Ассамблеи народов России Ханахмедом Гюловым. Кроме того, о совместной работе на конференции рассказали заместитель председателя Конгресса татар Челябинской области Равиль Гибадулин, руководитель Русского культурного центра Петр Акимов и руководитель татарского национально-культурного центра «Дуслар» Марат Ахатов.