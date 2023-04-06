Амфитеатр в сквере у челябинской «Юности» появится в конце апреля

Новый объект может понравиться городской молодежи

В сквере у дворца спорта «Юность», который возвели на месте бывшего автовокзала, появится новый объект — дизайнерский амфитеатр. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, пространство предназначено для общения и развлечений. Правда, приступить к работам удалось только со второго раза, поскольку прошлый подрядчик не вышел на объект. В целом по городу работы по благоустройству общественных мест начались уже в первых числах апреля, поэтому мэр Наталья Котова направилась на одни из самых знаковых строек этого года.

Амфитеатр, как надеются власти, наверняка понравится молодежи. На деревянных ступенях сооружения молодые люди смогут проводить время в общении, отдыхать и, конечно же, снимать видео. Объект должен был появиться еще в прошлом году, когда у «Юности» проходили основные работы, но подрядчик сорвал сроки, а власти расторгли с ним контракт после четырех месяцев ожидания хоть каких-то действий от исполнителя. Его внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

«Мы заново провели торги, новый подрядчик сразу приступил к работам, и сейчас они уже близки к завершению. К концу апреля новая точка притяжения в этом сквере станет доступной для горожан», — отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Глава города Наталья Котова посетила строящийся амфитеатр, а затем направилась на участок проспекта Победы, где между Солнечной и Молдавской благоустраивают пешеходную зону. Подрядчик здесь уже приступил к работам: ему предстоит обустроить велодорожки, пешеходные дорожки, сделать газоны и установить малые архитектурные формы. Бюджет выделил на эти работы 24,5 млн рублей, а данную территорию для благоустройства большинством голосов определили сами челябинцы.





«Предусмотрена обрезка деревьев и снос аварийных, которые будут равнозначно заменены на крупномерные саженцы лип и рябин. Сейчас на площадке работает проверенный подрядчик, который за зиму закупил необходимые материалы, нанял рабочих. И нет никаких сомнений, что объект будет сдан раньше назначенного срока», — подчеркнула Наталья Котова.

Для создания нового бульвара потребовалось демонтировать два киоска и парковку. Также из городского бюджета выделят 12,1 млн рублей на освещение и установку системы видеонаблюдения. Кроме того, накануне стартовал очередной этап благоустройства улицы Свободы на участке между Плеханова и Орджоникидзе. В парке Тищенко открыли первый бетонный скейт-парк, а к лету в сквере возле ДК «Станкомаш» заработает первый в Ленинском районе пешеходный фонтан. Кстати, по данным федерального Минстроя, Челябинск на 11,5% улучшил качество городской среды.