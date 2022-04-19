Американский завод металлических банок для напитков продолжит работать в Челябинской области

По словам Сергея Казакова, объем инвестиций в предприятие перевесит политические решения

Завод по выпуску алюминиевой тары в Аргаяшском районе, принадлежащий компании Ball Corporation (США), продолжит свою работу. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

По словам Сергея Казакова, заморозка предприятия в связи с уходом американского владельца маловероятна. Директор ФРП отметил, что кроме бизнеса на владельцах завода лежал большой социальный блок. Они помогали району, где работают, с ремонтом ДК, медициной, спортом.

«Они вложили достаточно серьезные деньги в Россию — под сотню миллионов долларов только в этот проект. И они умеют считать деньги. Думаете, они просто все бросят и уйдут? Конечно, нет», — подчеркнул Сергей Казаков в эфире «Большой редакции» в ИД «Гранада-пресс».

Также директор ФРП добавил, что национальная принадлежность завода не так важна, как рабочие места, налоги и уникальность производства. Предприятие создает до 100 банок в секунду.

«Да, предприятие американское. До этого оно было английское. В будущем станет турецким, китайским, российским. Но производство сохранится. Убивать его никто не будет — оно уникально, там есть чему учиться. Предприятие является вторым плательщиком по налогу на прибыль в пищевой отрасли. Там высочайшая культура производства, уровень организации», — пояснил Казаков.

Напомним, ранее руководство Ball Corporation решило закрыть и продать свой бизнес в России, включая производство алюминиевой тары для напитков в Аргаяшском районе. Но решение о заморозке производства на сегодня так и не принято.