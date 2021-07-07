Амбициозные южноуральцы могут строить карьеру с президентской платформой «Россия — страна возможностей»

Молодых специалистов ждет общение с директорами российских компаний и доступ к реальным проектам

В пятницу, 9 июля, на президентской платформе «Россия — страна возможностей» в онлайн-формате пройдет «Конференция возможностей. Карьера». На мероприятии будет запущен новый трек «Развитие» конкурса управленцев «Лидеры России», сообщает пресс-служба президентской платформы.

На треке «Развитие» всех участников, вне зависимости от возраста и опыта управленческой деятельности, ожидает насыщенная программа: они смогут узнать о реальных перспективах индустрий от ведущих предпринимателей, пообщаться с единомышленниками, обсудить возможности построения карьеры в творческих областях. Во время онлайн-конференции участники получат доступ к первым тестам.

В секции «Всё, что вы хотели знать о карьере, но боялись спросить» молодые специалисты получат от HR-директоров российских компаний ответы на вопросы о построении карьеры, а также узнают об актуальных карьерных предложениях.

Реалити-шоу «Собеседование» станет для участников и выпускников проектов платформы «Россия — страна возможностей» шансом презентовать себя руководителям кадровых подразделений корпораций и получить от них рекомендации к развитию.

Сессия «Карьера. Женский взгляд» позволит узнать взгляды известных женщин-предпринимателей и общественных деятелей на вопрос гендерного лидерства, а также услышать их советы о том, как работать в «мужских» профессиях и добиваться карьерных высот.

Самая неформальная часть трека — битва предпринимателей. Молодые бизнесмены, работающие в индустрии красоты, туризма, образования, поделятся историями профессиональных достижений и провалов, расскажут о том, как начинали строить свой бизнес, и посоревнуются друг с другом в умении задавать самые каверзные вопросы по работе в своей нише. А «Карьерный стендап» в исполнении финалистов и победителей конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволит участникам услышать реальные истории о неожиданных поворотах в карьере, упущенных возможностях и секретах успеха.

Кроме того, в ходе конференции платформа для реализации бизнес-проектов «Профессионалы 4.0» запустит сбор специалистов для российской нефтегазовой отрасли и даст участникам доступ к сотням размещенных проектов.

Стоит отметить, что помимо основной программы зарегистрированных участников ожидают: онлайн-кафе, где можно обсудить возможные карьерные треки; онлайн-библиотека с возможностью скачать книги по теме конференции; дополнительные материалы, а также бонусы и конкурсы от партнеров.

Зарегистрироваться на конференцию и узнать более подробную информацию можно на сайте — Конференция возможностей.

Автор текста: Виталий Гущинский