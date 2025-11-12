Амбассадор Челябинской области развернет первую одиночную антарктическую станцию

Путешественник Федор Конюхов изучит содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды

Знаменитый российский путешественник и амбассадор Челябинской области Федор Конюхов готовится к реализации уникального проекта — развертыванию первой в истории одиночной антарктической исследовательской станции, сообщает сайт konyukhov.ru. Экспедиция пройдет с ноября 2025 по март 2026 года на острове Смоленск (Ливингстон) в архипелаге Южные Шетландские острова.

В течение четырех месяцев Конюхов будет вести научные наблюдения в сотрудничестве с Институтом океанологии РАН и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Основной задачей станет исследование содержания микропластика в прибрежных водах Антарктиды.

«Мы продолжаем дело русских первооткрывателей, исследуя и сохраняя этот удивительный мир», — подчеркнул Федор Конюхов.

Проект имеет особое историческое значение. Архипелаг Южные Шетландские острова был открыт русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в 1819-1820 годах. Многие острова изначально получили русские названия, но позднее были переименованы. Создание станции на острове Смоленск продолжает традицию русских полярных исследований и способствует сохранению русскоязычной топонимики в Антарктике.

В настоящее время в Антарктиде действуют около 90 научных станций разных стран, включая 7 российских, но ни одна из них не является одиночной. Проект Конюхова станет первым в мире опытом длительной одиночной научной работы в антарктических условиях.