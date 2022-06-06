Алтынбек Сатаев: Наша страна выдержит любое давление

Глава Магнитного сельского поселения — о противостоянии западным санкциям

Глава магнитного сельского поселения (Агаповский район) Алтынбек Сатаев рассуждает о причинах и последствиях специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций.



«Невозможно сейчас встретить человека, который не переживает о происходящей на Украине ситуации. За ней следят, её обсуждают и переживают за наше общее будущее.

Я каждый день смотрю и читаю новости, чтобы быть в курсе происходящих событий. Я полностью разделяю и поддерживаю позицию нашего президента. Я считаю, что операция, которая проводится на территории Украины, действительно необходима, её проведение абсолютно оправданно.

Во-первых, это предотвращение глобального мирового конфликта. Во-вторых, фактически, это спасение наших соотечественников.

Что касается санкций, которые применяются недружественными странами в отношении нас, я думаю, что наша страна мощная и выдержит всё это давление.

Конечно, потребуется время, бесследно это не пройдет. Тем не менее, потенциал у России колоссальный, и в первую очередь — это потенциал наших российских людей. Поэтому мы со всем справимся».