Альпака Еремей из челябинского зоопарка потерял 4 кг за два часа

Преобразились к лету и его подружки

В челябинском зоопарке альпака Еремей и его подружки Дуся, Маруся и Сильва заметно преобразились к лету: буквально за два часа они сбросили 3—4 килограмма. И дело не в изнурительных тренировках: стать легче в преддверии самого жаркого сезона животным помогли грумеры, рассказали в зоопарке.

Кстати, девочки во время бьюти-процедуры ведут себя более и менее спокойно. А Еремея приходится держать в три пары рук: стричься он не любит.

«Перед стрижкой успокоительные принимают все участники процесса, а обросший клиент — в первую очередь. И все равно он умудряется держать уши востро, а хвост трубой, ожидая момента, чтобы вскочить и отстоять личные границы»,— рассказали в зоопарке.

К счастью, все прошло успешно, и за два часа Еремей потерял 4 килограмма шерсти. Почти на столько же легче стали его подружки.

Кстати, отличить Еремея от других альпака можно по шее: грумеры оставили ее пушистой.