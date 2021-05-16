Альпака Еремей из челябинского зоопарка получил «сногсшибательную прическу»

Результат оценили не только сотрудники зоопарка, но и посетители

Альпака Еремей из челябинского зоопарка получил новую прическу. Взяться за дело и укротить непослушную шерсть животного не побоялись девушки-грумеры из местного салона. Подробнее рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Девушки-грумеры из салона „Причесон“ наколдовали нашему Еремею просто сногсшибательную прическу. Вы только поглядите! Если раньше наш Еремушка был просто жених, то теперь он жених в квадрате. Стрижка прошла быстро, профессионально и легко. Сотрудники зоопарка фиксировали и успокаивали альпака, а Ирина и Екатерина быстро в четыре руки наводили красоту. Результат, честно говоря, превзошел все наши ожидания»,— написали сотрудники зоопарка в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Девушки-мастерицы остались в восторге от полученного опыта:

«Это было круто!»— написали они под постом.

Подписчики группы и посетители зоопарка также оценили работу грумеров, выразили восхищение тем, каким красавцем стал Еремей, а также отметили, что теперь многие пойдут в зоопарк только ради того, чтобы посмотреть на стильного альпака.

Напомним, 10 мая сотрудники зоопарка объявили своеобразный конкурс среди парикмахеров и грумеров и пообещали тем, кто решится постричь альпака, массу положительных эмоций.