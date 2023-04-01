«Алло, это прачечная?» Топ самых странных звонков в редакцию

Первое областное информагентство собрало смешные и нелепые обращения на служебный телефон

В День смеха редакция Первого областного информагентства делится с вами подборкой самых странных и смешных звонков на наш служебный телефон. Без обид, дорогие читатели, но даже для матерых журналистов остается загадкой, почему СМИ должно давать незнакомцам юридическую консультацию, брать анализы на вензаболевания или спонсировать поездку в Англию для «наследницы дома Романовых».



Мы — журналисты. Наша работа — искать новости и общаться с людьми. И вроде бы нужно считать большой удачей, когда информационный повод сам идет тебе в руки посредством телефонного звонка от неравнодушного человека... Но так бывает не всегда. Звонки от читателей, случайных и неслучайных людей можно разделить на несколько групп.

Нетудапопальцы

Номер редакции вы все можете увидеть на экранах компьютеров и смартфонов: он стоит под каждой нашей заметкой или статьей. Видимо, часть аудитории путается: прочитав материал, например, о зооприюте, люди автоматически полагают, что номер под текстом — это контакт как раз зооприюта. И начинается...

Мы давно потеряли счет, сколько раз нам всерьез предлагали забрать котят из подвала в Нязепетровске или съездить в Бреды за новорожденными щенками. Иногда бывает и вовсе прекрасное: «Алло, вы животным бешенство прививаете?» Отвечаем: нет, мы бесим в основном друг друга и руководство.

Утро играет новыми красками, когда слышишь в трубке: запишите меня на прием к венерологу! Вот прям щас!

Но улыбка увядает, когда в следующий раз у тебя начинают долго и нудно выспрашивать юридические особенности бракоразводного процесса. На робкие объяснения, что ты — не юрист, внимания звонящий не обращает.

У нас в редакции есть добрые самаритянки, которые таких позвонивших по ошибке «нетудапопальцев» вежливо выслушивают и стараются помочь, тут же найдя в интернете нужный тем номер. Но другие журналисты за справочное бюро работать не согласны. Поэтому, когда некая гражданка трижды подряд набирает наш номер и радостно спрашивает: «Это „Планета детства“?», в конце концов она слышит правдивый ответ: «Нет, мадам, это планета Земля, галактика Млечный путь». Мы иногда бываем немножко ехидны, да.

И хотя наш телефон регулярно мелькает еще и на экранах маршрутного ТВ, это не значит, что корреспондент или редактор побежит искать потерянные в автобусе перчатки. Вот информацию о ДТП выслушаем и зафиксируем с удовольствием и благодарностью.

Я такая загадошная, такая загадошная!

Не каждый день, но редакционный телефон подкидывает нам таинственное. Несколько месяцев назад некая дама, представившаяся наследницей дома Романовых (!), требовала у главреда помочь ей с поездкой в Англию. Она еще и модераторам паблика Первого областного информагентства писала: «Позвоните мне, если из королевства Англия будут приглашать. Или помогите съездить в Швейцарию, чтобы рассчитаться с английским правительством». Мы, конечно, немножко погордились, что общались с неизвестной науке великой княгиней. Но на билет скидываться не стали.

Или вот, кстати, о неизвестном науке. Звонит пожилая леди, взволнованно сообщает:

«Я написала книгу о происхождении человека в Еманжелинске! Срочно подготовьте статью об этом!»

Журналист осторожно осведомляется: а что, мол, человек в Еманжелинске как-то по-особому произошел? Не так, как в других местах? Бабушка обиделась и пригрозила поделиться эксклюзивом не с нами, убогими, а с районной прессой. Коллеги, как там с происхождением человека-то?

Или вот недавно один любитель астрологии очень возмущался тем, что в телепрограмме не расписаны в подробностях фазы Луны. Стоило большого труда объяснить ему, что телепрограмму мы не выпускаем, а за фазами Луны — это на РенТВ.

Иногда нам звонят, четко зная, чего хотят. Однажды хотели крови. Абонент заметил на улице курящего оператора братского телеканала в фирменной жилетке.

«Ваши сотрудники прямо на улице курят! В общественном месте! Позор! Нельзя быть толерантными к вредным привычкам!» — шумела поборница чистого воздуха.

«Я их прямо щас уволю и расстреляю!» — зловеще пообещал корреспондент.

О том, что он дымил рядом с оператором, журналист предпочел умолчать. Когда суровая экологиня поинтересовалась должностью принявшего звонок, ей представились завотделом принудительной кремации. Абонент остался доволен... Извините, но своих не сдаем.

В другой раз испитой мужской голос требовал во что бы то ни стало пригласить к телефону учредителя Фонда 2020 Ирину Текслер, утверждая, что только она может ему помочь. Но общественных деятелей мы не сдаем тоже...

Спам-пам-пам

И, конечно, нас не минует горькая чаша спам-звонков. Хотя и они приносят пользу. Однажды телефонные мошенники нарвались как раз на нашу редактора отдела происшествий. Журналист чудесно играла роль «лохушки» почти час, пока всех вокруг не прорвало на смех. Осознав, что раскрыт, лже-капитан полиции предпочел разорвать связь. Зато статья об этом случае вышла на славу.

Другой корреспондент, взяв редакционную трубку, услышал нежный девичий голос, заученно предлагающий кредит от какого-то банка.

«Девушка, вы же робот!» — укоризненно сказал журналист и собрался дать отбой.

«Сам ты робот!» — обиделась неожиданно живая телефонная барышня.

Посопела и спросила: может, кредит все-таки оформим, а?

Дорогие читатели, не обижайтесь, пожалуйста. Мы вас любим, и большая часть ваших звонков действительно очень важна и полезна. Просто в общей массе неравнодушных (а кто еще будет звонить в редакцию?), внимательных и умных людей встречаются вот такие наследницы дома Романовых и девушки-«нероботы». Ну, они тоже нужны, без них скучно.

А год назад мы рассказывали вам об опечатках и ошибках, которые регулярно вылавливаем в своих текстах перед публикацией.

Всех — с 1 апреля!