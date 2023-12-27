Альфира Сибиркина: «Вложение в экологию Челябинска сегодня — это выгоды в будущем»

Профессор кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ — об участии города в проекте «Чистый воздух»

На минувшей неделе Минприроды России сообщило о том, что по итогам 2023 года Челябинск с большим отрывом стал лидером федерального проекта «Чистый воздух». Количество выбросов в южноуральской столице снизилось на 43%. Профессор кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Альфира Сибиркина отметила, что огромные финансовые вложения в экологию города сегодня обязательно отразятся на качестве жизни горожан в будущем.

По ее словам, сейчас челябинцы живут в историческом моменте, когда огромные предприятия переходят на более экологические формы ведения производства за счет модернизации технологического процесса и замены старого оборудования на более современное. По ее словам, эти технологии требуют огромных вложений, но в будущем это принесет выгоду.

«Становится очевидным понимание того, что огромные финансовые вложения сегодня — это определенные социально-экономические выгоды в будущем, прежде всего, это улучшение качества жизни населения»,— резюмировала Альфира Сибиркина.

В Челябинске проведена большая работа по обновлению общественного транспорта, ТЭЦ переведена с угля на газ, на цинковом заводе установили фильтры. Металлургический комбинат вывел устаревшее оборудование из эксплуатации, а сейчас совершенствует систему сухой газоочистки в электросталеплавильном цехе. Завод по производству коксохимической продукции «Мечел-Кокс» планирует завершить модернизацию, в том числе и реконструкцию коксового цеха № 1, к 2026 году.