Альфа‑банк оштрафован за спам‑звонки с рекламой в Челябинске

Рекламное предложение поступало без предварительного согласия абонента

Акционерное общество «Альфа-банк» привлечено к ответственности за ненадлежащую рекламу. Поводом стала жалоба гражданина из Челябинска, который получил на свой мобильный телефон рекламный звонок от банка без своего согласия, сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Сотрудник банка предложил челябинцу открыть расчетный счет в Альфа-банке. При этом федеральный закон «О рекламе» запрещает распространять такие предложения по телефону без предварительного согласия абонента. Альфа-банк не смог представить в УФАС доказательства, что такое согласие было получено.

По результатам рассмотрения дела банк был признан нарушителем и оштрафован на 325 тысяч рублей. В ходе разбирательства кредитная организация прекратила распространение спорной рекламы.

Отмечается, что банк воспользовался положением закона и уплатил штраф в половинном размере — 162,5 тысячи рублей, так как перечислил денежные средства в федеральный бюджет в течение 20 дней с момента вынесения постановления.