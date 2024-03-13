Алексею Текслеру вручили медаль Минобороны РФ

Награда вручена за вклад в укрепление обороны страны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер награжден за вклад в укрепление обороны России. Медаль Минобороны РФ и грамоту командующего Центральным военным округом главе региона вручил врио начальника штаба ЦВО Александр Линьков в ходе инструкторско-методического сбора военного округа.

Сбор военных комиссаров из 29 регионов России проходит сегодня в Челябинске. Губернатор выступил перед военкомами с приветственным словом, вкратце рассказав об истории Челябинской области, подчеркнув ее особый оборонный статус. Напомним, в годы индустриализации здесь были построены основные промышленные производства, в Великую Отечественную войну регион принял и разместил у себя сотни эвакуированных предприятий и стал центром оборонной промышленности. Благодаря вкладу области в победу Челябинск, Магнитогорск и Златоуст удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».

81 год назад был создан 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, вся техника для которого была произведена за счет сверхурочного труда уральских рабочих и на добровольные взносы жителей Челябинской, Свердловской и Молотовской (ныне — Пермский край) областей.

В послевоенные годы на Южном Урале благодаря Игорю Курчатову был построен первый в стране промышленный ядерный реактор, получен оружейный плутоний, создан ядерный щит страны.

Как подчеркнул Алексей Текслер, регион и сегодня остается опорным краем и с началом спецоперации его значение в этом качестве только усилилось.

«Ведущие предприятия ОПК производят самые современные образцы вооружений и техники. С началом специальной военной операции их значение только усилилось. Есть предприятия, которые с нуля освоили военную тематику. Последние два года фиксируем резкое увеличение объемов производства. Это связано и с оборонной тематикой, и с тем, что мы одни из лидеров импортозамещения и наша промышленность активно работает. На многих оборонных предприятиях объемы государственного оборонного заказа увеличились кратно. Все мощности загружены, наши предприятия работают в три смены. Мы приняли комплекс мероприятий по привлечению в сферу ОПК новых квалифицированных кадров», — отметил губернатор.

В ноябре 2021 года между Минобороны России и правительством Челябинской области было заключено соглашение, которое определяет порядок обеспечения военкоматов. Так, в прошлом году военному комиссариату Курчатовского и Калининского районов Челябинска было передано новое трехэтажное здание. И эта работа продолжится. Проведена цифровизация процессов воинского учета. Военные комиссариаты в муниципалитетах оборудованы автоматизированными рабочими местами. На уровне области реализуются меры соцподдержки работников военных комиссариатов, в частности, учреждена премия губернатора.

Оперативно и надлежащим образом область выполнила задачи по организации лагеря и необходимости обеспечить боевое слаживание мобилизованных. В прошлом году был капитально отремонтирован военный госпиталь, его оснастили современным медоборудованием. Построен Центр поддержки и реабилитации участников СВО, где оказывается всесторонняя помощь участникам спецоперации и их семьям. Там же находится Фонд защитников Отечества.

В заключение Алексей Текслер выразил уверенность в том, что инструкторско-методический сбор станет полезной и эффективной площадкой для обмена опытом, и пожелал всем его участникам плодотворной работы и успехов в службе.