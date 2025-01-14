Алексею Текслеру представили начальника Центра специальной связи и информации ФСО России в Челябинской области

Должность занял полковник Евгений Коноплев

Сегодня, 14 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер познакомился с новым начальником Центра специальной связи и информации ФСО России в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

На эту должность назначен полковник Евгений Коноплев. О его назначении сообщил начальник управления специальной связи и информации ФСО России в Уральском федеральном округе генерал-майор Николай Рябко.

Глава региона выразил благодарность руководству Центра специальной связи и информации ФСО России за плодотворное сотрудничество, подчеркивая, что это способствует успешному решению ключевых государственных задач.