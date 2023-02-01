Алексею Текслеру показали в Снежинске экспериментальный медицинский объект

Приемное отделение построено по модульному принципу

В 2022 году в Снежинске прошли большие изменения в медицинской сфере. Большой ремонт прошел в детской и взрослой поликлиниках. Кроме того, в городе появилось новое приёмное отделение хирургического корпуса — его сделали всего за полгода. Все эти обновления сегодня оценили полпред Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В октябре в снежинской городской поликлинике произошли заметные перемены. Провели ремонт внутри помещения, покрасили фасады. В кабинетах и местах ожидания расставили новую мебель. Одно из главных изменений — начало работы колл-центра. Амбулаторно-диспетчерская служба принимает сотни звонков в день. Горожане могут вызвать врача на дом, записаться на прием, получить справочную информацию — и все это по единому номеру телефона. Даже если пациент не дозвонился, диспетчер ему перезвонит, и ни одна заявка не потеряется.

Реконструкция городской поликлиники шла в рамках договора целевого финансирования между ГК «Росатом» и профсоюзом РФЯЦ — ВНИИТФ.

Обновление коснулось и детской поликлиники: после ремонта она больше напоминает частный медцентр. Потоки пациентов разделены, оформлены современная зона ресепшен и гардероб, ремонт выполнен в приятных глазу цветах, а стены украшают изображения сказочных персонажей.

Еще один медицинский проект Госкорпорации «Росатом» и ФМБА России в Снежинске — это приемное отделение хирургического корпуса. Он стал экспериментальным, похожий объект возводится только в Самаре. Главный плюс в том, что модульная конструкция монтируется «под ключ», сразу со всеми коммуникациями. Поэтому на стройку ушло всего полгода.





В приемном покое площадью 570 «квадратов» — 6 смотровых палат, кабинеты лучевой диагностики, круглосуточная экспресс-лаборатория, кабинеты УЗИ и эндоскопии, а также противошоковая палата для реанимационной помощи пациентам.





Нововведения упростят оказание помощи пациентам и облегчат работу медикам. К примеру, если раньше на рентген нужно было подниматься на 6 этаж хирургического корпуса, ожидая лифта, то теперь снимок можно сделать уже в приемном покое. После открытия нового приемного отделения в старом корпусе оставят травмпункт и прием плановых больных на госпитализацию. Это должно разгрузить существующий приемный покой.

За год приемное отделение хирургического корпуса сможет принимать в круглосуточном режиме более 13 тысяч пациентов.

«Этот пилотный проект мне кажется очень успешным. Будем дальше работать с ФМБА и Росатомом, чтобы в других наших ЗАТО эти проекты тоже продолжались. Будем помогать сфере здравоохранения, фокусироваться, в том числе, на привлечении кадров, работе с вузами»,- поделился впечатлениями от увиденного губернатор.