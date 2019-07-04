Алексею Текслеру показали уникальное предприятие по производству алюминиевых банок

Завод находится в Аргаяшском районе.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 4 июля, отправился с рабочим визитом в Аргаяшский район. Первым пунктом обширной программы выезда стало одно из предприятий муниципалитета — завод «Болл». Оно специализируется на производстве алюминиевых баночек для напитков.

«Алексей Текслер ознакомился с этапами производства алюминиевых банок для напитков. Руководство предприятия рассказало о том, как изготавливается тара, а также сделало упор на безопасности производства: ни одной травмы за существование предприятия»,

— сообщил сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Ознакомившись с производством, Алексей Текслер отправился осмотреть инфраструктуру района: зашел в школу, посмотрел на футбольное поле и площадку детского сада.

Отметим, что следующим пунктом визита в Аргаяшский район станет встреча с жителями.