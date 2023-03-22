Алексею Текслеру показали «Будущее белой металлургии»

Губернатор посетил центр по подготовке кадров для отрасли в Первоуральске

Сегодня, 22 марта, глава Челябинской области Алексей Текслер побывал в Первоуральске, где ознакомился с работой центра по подготовке кадров для металлургической отрасли. Здесь реализуется программа «Будущее белой металлургии», которая призвана утолить кадровый голод для многих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программа «Будущее белой металлургии» реализуется в формате государственно-частного партнерства. Студентов обучают по 14 техническим специальностям и востребованным профессиям металлургического производства. Чтобы теория не отставала от практики, в обучении используют такое же оборудование, как и на производстве, и практикуют стажировки в компаниях-партнерах.

Алексей Текслер осмотрел учебные площадки центра: тренажеры, лаборатории со слесарным, электротехническим, механическим и гидравлическим оборудованием, симуляторами трубопрокатных станов, экспериментальный цех.

«Металлургический колледж в Первоуральске — это один из лучших примеров современных учреждений специального профессионального образования, и очень важно обмениваться опытом. Мы активно в этом направлении работам, развиваем нашу систему СПО, и важно лучший опыт применять и у нас, собственно, поездка посвящена именно этому», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что профориентация является одной из важнейших задач для системы образования. Чтобы системно решать кадровые вопросы, школам и СПО нужно взаимодействовать с предприятиями, развивать ИТ-технологии с помощью «Кванториумов» и «ИТ-кубов».