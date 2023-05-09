Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы

Жители Челябинской области отметят 78‑ю годовщину

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы. Глава региона отметил, что в России нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.

«Единым фронтом наш народ встал против фашизма в тревожном 1941 году. На полях сражений, у заводских станков, в угольных шахтах ковалась Великая Победа. Она далась непросто. Но люди знали: никакая цена не будет слишком высокой за свободу Родины, за мирную жизнь и улыбки детей»,— подчеркнул губернатор.

По его словам, подвиг народа в Великой Отечественной войне служит нынешнему поколению живым примером и прямым руководством к действию во всех ситуациях, когда речь идет о независимости России. Так, нынешние воины, как и их деды и прадеды, защищают мир на родной земле, а промышленность и сельское хозяйство обеспечивают нужды армии и страны.

«Поколение Победителей оставило Челябинску звучное имя Танкоград, на весь мир прославило Урал — опорный край державы. Будем достойны этой памяти и славы»,— добавил Алексей Текслер.

Глава региона пожелал южноуральцам здоровья и благополучия, а ветеранам — счастья и долголетия.