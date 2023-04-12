Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем космонавтики

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что исторический полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» служит символом развития научной, технической и инженерной сферы.

«Наша страна еще в прошлом веке стала ведущей космической державой, и сейчас мы делаем все, чтобы закрепить этот статус. Множество наших ученых, инженеров, конструкторов, работников южноуральских предприятий вносят свой вклад в развитие ракетно-космической отрасли, предлагают инновационные решения, способные обеспечить технологическое лидерство России с опорой на собственный промышленный и интеллектуальный потенциал»,— сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, именно Россия проложила для человечества путь в открытый космос и на этом пути российские космонавты совершат еще немало ярких открытий.

Глава региона поблагодарил всех причастных к развитию космической отрасли и пожелал успехов, уверенности в собственных силах и крепкого здоровья.

Праздник установлен в 1962 году в честь полета советского космонавта Юрия Гагарина в открытый космос. Корабль «Восток-1» первый в мире совершил орбитальный облет планеты Земля, полет продлился 108 минут.