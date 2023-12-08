Алексей Текслер поздравил работников казначейской системы с профессиональным праздником

В условиях санкционного давления они эффективно решают актуальные задачи

Сегодня, 8 декабря, отмечается День образования российского казначейства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником тех, кто ведет кассовое обслуживание государственного бюджета, и подчеркнул, что четкая работа финансовых институтов — это одно из важнейших условий устойчивости социально-экономической сферы региона и значимый фактор развития региона и страны в целом.

«В нынешних условиях санкционного давления на Россию особенно важно оперативно реагировать на вызовы времени, обеспечивать надежность финансовой системы и безукоризненное кассовое обслуживание государственного бюджета. Это во многом помогает эффективно решать актуальные задачи, успешно реализовывать национальные и региональные проекты, выполнять все социальные обязательства»,— подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил работников казначейства за профессионализм и высокую ответственность и пожелал дальнейшей плодотворной работы и крепкого здоровья.

Дата праздника — 8 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1992 году указом президента России была создана система органов Федерального казначейства РФ.