Алексей Текслер поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Это особый день и для пилотов, и для тех, кто строит самолеты

Сегодня, 9 февраля, в России отмечается День работника гражданской авиации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех, кто работает на авиапредприятиях, с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что в Челябинской области все, кто связал свою жизнь с небом, являются высококлассными специалистами, способными брать на себя огромную ответственность и мгновенно принимать правильные решения в сложной обстановке.

«Это особенный день для всех, кто управляет самолетами, трудится в наземных службах, укрепляет отечественный воздушный флот, разрабатывает и производит оборудование для авиаотрасли. Гражданская авиация обеспечивает высокую мобильность людей и скоростную доставку грузов, помогает нашей области расширять деловые и гуманитарные связи с регионами России и дружественных стран, развивать туризм на Южном Урале», — добавил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил всех работников отрасли за профессионализм, опыт и самоотдачу, а также пожелал летной погоды и крепкого здоровья.

День работника гражданской авиации России был установлен указом президента в 2013 году. Дата 9 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1923 году было принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».