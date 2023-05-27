Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Общероссийским днем библиотек

В последние годы библиотеки Челябинской области заметно преобразились

Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников библиотек и отметил, что современные библиотеки давно перестали быть только хранилищами книг.

«Сегодня библиотеки — это культурные и информационные центры, где кипит жизнь, полная ярких событий. В библиотеках проходят публичные лекции, встречи с литераторами, выставки, мастер-классы, которые ориентированы на популяризацию книжного чтения»,— подчеркнул губернатор.

По его словам, правительство Челябинской области оказывает всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела и активно занимается модернизацией библиотек, благодаря чему они приобретают современный внешний вид, а использование цифровых технологий и проведение творческих встреч привлекает молодую аудиторию.

«В южноуральских библиотеках трудятся настоящие профессионалы, чьи инициатива, энтузиазм, преданность делу помогают пробудить и сохранить у земляков интерес к чтению, хорошей литературе, получению новых знаний»,— отметил Алексей Текслер.

Глава региона пожелал сотрудникам библиотек успехов, благодарных читателей и благополучия.

Общероссийский день библиотек установлен указом президента России от 1995 года. Дата 27 мая была выбрана потому, что именно в этот день в 1795 году была основана первая государственная общедоступная библиотека России.