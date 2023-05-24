Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем славянской письменности и культуры

Праздник отмечается в честь создания славянского алфавита и азбуки

Сегодня, 24 мая, в России отмечается День славянской письменности и культуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и напомнил о том, что славянскую азбуку, которая стала фундаментом культурного развития и источником языковой общности миллионов людей, подарили миру великие просветители Кирилл и Мефодий.

«С обретением самобытного национального языка рождались русская государственность и великая культура, оказавшая огромное влияние на мировое искусство и духовно-нравственные ценности многих поколений. Именно поэтому столь тщетны и бессмысленны любые попытки „отменить“ русскую культуру, принизить ее значение для всего мира»,— отметил губернатор.

По его словам, в многонациональной Челябинской области всегда ценилась объединяющая роль русского языка при всем уважении к традициям разных народов. И, как отметил Алексей Текслер, именно это единство и помогает региону преодолевать любые трудности и открывает новые возможности для развития.

Постановление о ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры было принято 30 января 1991 года Президиумом Верховного совета РСФСР. Ежегодно столицей праздника становился какой-нибудь город России.

Традиционно в этот день проходят различные мероприятия: фестивали, концерты, ярмарки, научные конференции. В школах ученикам рассказывают о вкладе Кирилла и Мефодия в язык и культуру России.