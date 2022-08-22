Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем государственного флага России

Праздник отмечают с 1994 года

Сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что российский триколор на протяжении веков олицетворяет мощь и силу Отечества, верность традициям, величие и мужество нашего многонационального народа.

«Под государственным флагом наши соотечественники совершают подвиги, добиваются выдающихся научных, культурных, спортивных результатов. Этот праздник объединяет всех, кто осознает свою ответственность за страну, честно трудится во имя будущего России»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал жителям Челябинской области плодотворной работы на благо страны и региона, а также чтобы в сердцах южноуральцев жило чувство гордости за Россию и ее государственный флаг.

День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа указом президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне государственного флага Российской Федерации». Традиционно в этот день по всей стране проходят концерты и другие праздничные мероприятия.