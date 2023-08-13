Алексей Текслер поздравил строителей с профессиональным праздником

День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа

Сегодня, 13 августа, в России отмечается День строителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских строителей с профессиональным праздником и отметил, что эта профессия является ярким символом созидания и неразрывной связи поколений.

«Отвечая на потребности сегодняшнего дня, строительный комплекс создает инфраструктуру для будущего, меняет облик городов и поселков, а во многом — и образ жизни людей. Именно поэтому в Челябинской области мы делаем акцент не только на строительстве комфортного жилья, но и на создании новых социальных, спортивных объектов, современных общественных пространств, надежной транспортной сети»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что по динамике строительства легко определить успешность региона. А раз в Челябинскую область приходят инвесторы, люди покупают здесь квартиры и строят дома, а новостройки появляются там, где раньше об их появлении и не задумывались, — значит, регион успешный.

Глава региона поблагодарил строителей и работников смежных отраслей за профессионализм и преданность делу, а также пожелал им здоровья и успехов.

День строителя был установлен указом Президиума Верховного совета СССР в 1955 году. Его инициатором выступил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, восхищенный строительством Жигулевской ГЭС. Впервые праздник отметили 12 августа 1956 года.