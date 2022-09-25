Алексей Текслер поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Рабочие и инженеры машиностроительной отрасли принимают поздравления в 56-ой раз

Сегодня, 25 сентября, в России отмечается День машиностроителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что для региона она наряду с металлургией является мощной опорой региональной экономики.

«Успехи в этой отрасли заложили в XX веке прочный фундамент для социально-экономического развития страны. И в наши дни, когда Россия столкнулась с новыми угрозами и вызовами, роль машиностроительных предприятий Южного Урала многократно усиливается»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет все испытания, ведь на сегодняшний день компании достигли высокого уровня импортозамещения, сформировали новые логистические цепочки, активно разрабатывают и внедряют современные технологии, модернизируют промышленную инфраструктуру и наращивают производственный потенциал.

«Не сомневаюсь в профессионализме, трудолюбии и ответственности наших инженеров, конструкторов, техников, в целеустремленности руководителей компаний машиностроительной отрасли»,— добавил глава региона.

Алексей Текслер пожелал машиностроителям новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного совета СССР от 15 августа 1966 года.