Сегодня, 25 сентября, в России отмечается День машиностроителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что для региона она наряду с металлургией является мощной опорой региональной экономики.
«Успехи в этой отрасли заложили в XX веке прочный фундамент для социально-экономического развития страны. И в наши дни, когда Россия столкнулась с новыми угрозами и вызовами, роль машиностроительных предприятий Южного Урала многократно усиливается»,— сказал губернатор.
Алексей Текслер выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет все испытания, ведь на сегодняшний день компании достигли высокого уровня импортозамещения, сформировали новые логистические цепочки, активно разрабатывают и внедряют современные технологии, модернизируют промышленную инфраструктуру и наращивают производственный потенциал.
«Не сомневаюсь в профессионализме, трудолюбии и ответственности наших инженеров, конструкторов, техников, в целеустремленности руководителей компаний машиностроительной отрасли»,— добавил глава региона.
Алексей Текслер пожелал машиностроителям новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного совета СССР от 15 августа 1966 года.