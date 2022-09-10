Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города

Столица Южного Урала была основана в 1736 году

13 сентября Челябинску исполняется 286 лет, однако отмечают праздник сегодня, 10 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем города и отметил, что сегодня Челябинск именно такой, каким сделали его многие поколения жителей.

«В истории города немало славных страниц, ярких свершений и побед. Столица Южного Урала с честью и гордостью носит звание „Город трудовой доблести“»,— сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, сегодня Челябинск является одним из важнейших деловых, культурных и образовательных центров нашей страны. Город динамично развивается, обновляется, меняется к лучшему, становится более комфортным, уютным и притягательным. И все это благодаря активности, неравнодушию и трудолюбию горожан, выразил уверенность губернатор.

Глава региона поблагодарил челябинцев за искреннюю любовь к городу, безграничную веру в него и его замечательное будущее, а также пожелал здоровья, удачи и новых свершений.

День города в Челябинске в этом году отметят ярко. На сегодня запланировано множество различных мероприятий в разных частях города. И детям, и молодежи, и взрослым, и пожилым будет что посмотреть. Некоторые мероприятия перенесли по времени.