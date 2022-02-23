Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества

Традиционно праздник отмечается 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что этот праздник олицетворяет силу, боевую славу и героическую историю нашей страны.

«Мы всегда будем помнить заслуги российских воинов, чьи подвиги были и остаются примером отваги, мужества и патриотизма. В этот день мы с большим уважением чествуем всех, кто достойно служит Отчизне, надежно защищает мир и спокойную жизнь людей, твердо хранит верность долгу и присяге»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер добавил, что на сегодняшний день ключевое условие успешного развития и процветания России — это укрепление безопасности государства и отстаивание его независимости и национальных интересов.

Также губернатор пожелал южноуральцам добра, счастья и мирного неба над головой.

День защитника Отечества в России отмечается после распада СССР. С 1922 года по 1945 год 23 февраля отмечали как День Красной армии, до 1949 года праздновали День Советской армии, а до 1991 года — День Советской армии и Военно-морского флота.