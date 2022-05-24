Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем славянской письменности и культуры

Официально праздник отмечается с 1991 года

Сегодня, 24 мая, в России отмечается День славянской письменности и культуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что этот праздник тесно связан с именами просветителей Кирилла и Мефодия, которые не просто дали славянскому миру азбуку, но и заложили фундамент для дальнейшего развития русского языка.

«На Южном Урале, где на протяжении веков живут в мире и добрососедстве представители различных национальностей, русский язык играет особую объединяющую роль, служит основным средством общения и взаимопонимания. Наша общая задача — знать и ценить этот язык, хранить и приумножать духовное и культурное наследие нашего народа»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам благополучия и доброго, умного и светлого Слова.

День 24 мая был объявлен Праздником славянской письменности и культуры в 1985 году в СССР во время празднования 1100-летия представления Мефодия. Постановление о проведении «Дня славянской письменности и культуры» было принято Президиумом Верховного совета РСФСР 30 января 1991 года. Ежегодно в честь праздника проходят концерты и другие развлекательные мероприятия.