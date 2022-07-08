Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем семьи, любви и верности

В этом году праздник впервые отмечается официально

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный ко дню памяти православных святых Петра и Февронии, союз которых стал примером любви и преданности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что забота о родных и поддержка близких наполняют жизнь теплотой и радостью и помогают преодолеть невзгоды.

«Задачу региональной власти вижу в том, чтобы помогать южноуральским семьям в разных жизненных ситуациях, создавать условия для укрепления семейных ценностей и традиций. Для этого мы беспрецедентными темпами и объемами строим в регионе детские сады и школы, развиваем систему здравоохранения, расширяем меры социальной поддержки. Но главное, конечно, — это доверие между людьми»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона пожелал южноуральцам благополучия и взаимной поддержки, а также любви и счастья в доме.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 8 июля в стране будет официально установлен праздник День семьи, любви и верности. При этом выходным этот день не будет.