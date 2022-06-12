Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России

Праздник отмечают с 1992 года

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что этот день напоминает о многовековой истории нашей страны и вызывает чувство гордости.

«Самоотверженный труд многих поколений сделал Россию такой, какой мы ее знаем и любим, — сильной, независимой, процветающей страной. Она пережила немало сложных периодов и драматических событий, но сплоченность людей, их героизм и мужество, опора на традиционные духовно-нравственные ценности помогли преодолеть любые трудности. Тем выше ответственность нашего поколения за будущее России, за бесценное историческое и культурное наследие, доверенное нам предками», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал жителям Челябинской области успехов во всех начинаниях и добрых делах, направленных на развитие России.

«Пусть ваш созидательный труд делает Россию сильнее, а повседневную жизнь лучше», — добавил глава региона.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.