Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем космонавтики

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет нашей планеты

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что дата 12 апреля 1961 года — одна из важнейших в истории нашей страны.

«В этот день советский космонавт Юрий Гагарин за 108 минут на космическом корабле „Восток“ облетел вокруг Земли, а затем новость об этом еще быстрее облетела весь мир»,— сказал губернатор.

По его словам, первый полет человека в космос стал величайшим завоеванием отечественной науки и итогом самоотверженного труда целого поколения ученых, инженеров, конструкторов. С тех пор Россия укрепила свой статус ведущей космической державы и продолжает занимать передовые позиции в освоении космического пространства. Алексей Текслер отметил, что в этом лидерстве есть значительный вклад предприятий Челябинской области, создающих современные технологии, а также южноуральских ученых, занимающихся исследованием космоса.

«В этот знаменательный день желаю всем южноуральцам новых открытий, профессиональных успехов, уверенности в собственных силах и крепкого здоровья!»— заключил губернатор.

День космонавтики отмечается 12 апреля указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.