Алексей Текслер поздравил южноуральскую молодежь с Днем студенческих отрядов

Движение зародилось в 1959 году

Сегодня, 17 февраля, в России отмечается День студенческих отрядов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил участников студотрядовского общества и отметил, что Челябинская область стала одним из первых регионов России, где традиции студенческих отрядов получили мощное развитие.

На сегодняшний день в региональном движении участвуют более двух тысяч бойцов. Они помогают медикам, шефствуют над детскими домами, строят крупные промышленные и социальные объекты.

«Студотрядовское сообщество на Южном Урале с каждым годом становится все более масштабным, расширяется география его деятельности, появляются новые проекты. В прошлом году наши ребята включились в работу центров гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, восстанавливали мемориальный комплекс „Саур-Могила“ на Донбассе»,— рассказал Алексей Текслер.

Губернатор выразил признательность участникам движения за активную жизненную позицию и искреннее желание трудиться для людей и для всей страны.

День студенческих отрядов отмечается ежегодно с 2016 года по указу президента России Владимира Путина.