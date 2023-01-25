Алексей Текслер поздравил южноуральских студентов с Татьяниным днем

Отмечать праздник начали еще в XVIII веке

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества, или Татьянин день. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что этот праздник объединяет десятки тысяч целеустремленных и активных молодых южноуральцев, которые постигают науки в колледжах и вузах, осваивают азы будущей профессии и покоряют новые высоты.

«Студенческая пора — один из самых незабываемых этапов в жизни, насыщенный яркими событиями и впечатлениями. Это время взросления, становления личности, формирования жизненных принципов, основанных на дружбе, взаимопомощи, верности избранному пути»,— подчеркнул губернатор.

По его словам, южноуральские студенты активно участвуют в общественной жизни, студотрядовском и волонтерском движении, а также воплощают интересные творческие, научные и социальные проекты.

Алексей Текслер пожелал студентам здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях.

День российского студенчества отмечается в России официально с 2005 года. Дату 25 января выбрали потому, что именно в этот день в 1755 году российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.