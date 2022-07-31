Алексей Текслер поздравил военнослужащих морского флота с профессиональным праздником

Челябинская область вносит немалый вклад в развитие ВМФ

Сегодня, 31 июля, отмечается День Военно-морского флота России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военных, защищающих морские рубежи нашей страны, и отметил, что Южный Урал, хоть и находится в глубине континента, вносит немалый вклад в развитие Военно-морского флота страны.

«Предприятия региона поставляют на наши суда современное и сверхточное оборудование, приборы, боевые ракетные комплексы. Немалое число южноуральцев с честью проходят службу в рядах ВМФ России, в том числе на подшефных области кораблях»,— подчеркнул губернатор.

По его словам, сейчас, в условиях сложной геополитической обстановки, когда военные моряки выполняют серьезные боевые задачи, им особенно нужна поддержка, и Челябинская область ее окажет.

«Мужество, доблесть, верность долгу и присяге — главные качества тех, кто защищает морские рубежи России. Желаю всем, кто отмечает сегодня День Военно-морского флота, крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!»— поздравил губернатор.

День Военно-морского флота в России празднуют в последнее воскресенье июля указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».