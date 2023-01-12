Алексей Текслер поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил важную работу прокуроров в непростые для страны времена

Сегодня, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и подчеркнул, что ежедневно они выполняют такие важные задачи, как борьба с организованной преступностью и коррупцией, восстановление нарушенных прав людей и защита интересов государства.

«В непростое для нашей страны время, когда Россия столкнулась с новыми вызовами и угрозами, особенно важно обеспечить верховенство закона, эффективную правовую защиту для южноуральцев, поддерживать благоприятный деловой климат в регионе. Вы достойно справляетесь с этими ответственными задачами, и я благодарен вам за это»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что надежно стоять на страже закона и поддерживать в области социальную стабильность работникам прокуратуры помогают такие качества, как верность служебному долгу, личное мужество и, конечно, профессионализм.

Глава региона пожелал работникам и ветеранам прокуратуры здоровья, счастья и благополучия.

День работника прокуратуры отмечается ежегодно 12 января с 1996 года указом президента РФ от 29 декабря 1995 года.