Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Миасс

Впечатлениями от визита губернатор Челябинской области поделился в соцсетях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале подвел итоги рабочей поездки в Миасс, которая состоялась накануне, 16 декабря. Глава региона написал, что город меняется в лучшую сторону, а также анонсировал строительство первого в Миассе крытого хоккейного катка.

«Итогами рабочей поездки в Миасс удовлетворен. Вижу, что принятые решения работают, в городе хорошая динамика изменений. Растет промышленность, в этом году рекордные объемы по ремонту дорог, переселению из ветхоаварийного жилья. Успешно обновляем общественный транспорт»,— написал Алексей Текслер.

Глава региона во время поездки посетил и оценил новый образовательный центр. По его словам, там отличные условия для учебы, развития и спортивных занятий.

«Хорошая новость. С компанией „Папилон“ договорились о совместном строительстве в Миассе крытого хоккейного катка. В городе такого нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города»,— добавил губернатор.

Напомним, в ходе рабочего визита Алексей Текслер оценил ход обновления городского транспорта и дорожной сети, анонсировал строительство ледового комплекса, осмотрел новый образовательный центр и стройку центра скалолазания. Глава региона подчеркнул, что все вопросы держит на личном контроле.