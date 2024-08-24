Алексей Текслер: «Златоуст сохраняет лучшие традиции и динамично развивается»

Глава региона поздравил местных жителей с 270-летием города

Сегодня, 24 августа, в Златоусте в ДК «Металлург» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 270-летию города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил горожан, пообещал помогать развивать город и дальше, а также вручил региональные награды, передает ИА «Первое областное».

Алексей Текслер в приветственном слове отметил, что местные жители искренне любят свой город, берегут память о подвигах своих земляков на фронте и в тылу. Он поблагодарил тех, кто выполняет задачи специальной военной операции, а также работников предприятий, которые выпускают продукцию для российской армии.

«Город сохраняет лучшие традиции, динамично развивается, меняется к лучшему. Много сделано за последние годы. И многое еще предстоит. Все у нас получится. Златоустовцы достойны этого, мы движемся вперед. Гарантирую, что область будет помогать городу становиться лучше»,— заключил губернатор.

После для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы, в том числе Челябинский камерный хор имени В. Михальченко, государственный академический ансамбль танца «Урал», Златоустовский драматический театр «ОМНИБУС», а также музыкальные коллективы из соседних регионов.

После концерта Алексей Текслер вручил златоустовцам региональные награды: медаль «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, знак отличия «Почетный наставник», знак отличия «За благое дело», почетную грамоту и благодарность губернатора Челябинской области.