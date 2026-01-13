Алексей Текслер: «Журналисты демонстрируют верность профессиональному долгу»

В непростое время перед медиасообществом стоят нелегкие задачи

Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати. По сути, это профессиональный праздник журналистов — тех, кто быстро и надежно информирует людей о важных событиях через газеты, интернет-издания и соцсети.

Сейчас перед представителями СМИ стоят непростые задачи, в том числе — распознавать и противостоять лжи и провокациям. Челябинские журналисты успешно с ними справляются, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Искренне рад, что медиасообщество Южного Урала демонстрирует твердую приверженность принципам объективности, верность профессиональному долгу, искреннее внимание к проблемам своих земляков»,— сказал глава региона.

Также Алексей Текслер поблагодарил журналистов и всех, кто причастен к сфере СМИ, за патриотизм и поддержку бойцов СВО.

Первая газета в России появилась в Москве в 1703 году. Она называлась «Ведомости» и была учреждена указом Петра Великого. На ее страницах можно было найти информацию об экономической ситуации в стране, развитии образования, культуры и многом другом. Император считал, что газета — важное средство борьбы за проведение реформ и утверждение могущества Российской империи.

Сейчас, несмотря на век технологий, газеты по-прежнему существуют и продолжают рассказывать людям об актуальных событиях, интересных историях, достижениях страны и регионов. В Челябинской области, например, есть издания, которые существуют с начала основания региона и развиваются вместе с ним. Параллельно они рассказывают о последних новостях на своих цифровых страницах.

Ко Дню российской печати мы поговорили с Ириной Русаковой — ветераном южноуральской журналистики и издания «Сосновская нива».